Овечкин сократил до девяти шайб отставание от Гартнера по голам за карьеру в НХЛ
В Вашингтоне на стадионе «Кэпитан Уан-арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой «Монреаля» в овертайме со счётом 4:3.
Счёт в матче открыл капитан «столичной» команды Александр Овечкин. Он забил 41-й гол в сезоне, благодаря чему приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 699 точных бросков, на счету занимающего седьмое место легендарного канадца — 708.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).
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