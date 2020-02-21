Экс-жена Зайцева: по брачному контракту мне положено $ 700-800 тыс. на детей в год

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, поделилась мнением о своём конфликте с хоккеистом и его родителями. Напомним, супруги не смогли договориться о разделе имущества и праве опеки над детьми.

«Я знаю, что его отец в 90-е годы состоял в солнцевской ОПГ, где успел заработать деньги, которых хватило, чтобы поставить Никиту на коньки и ввести его в хоккей. Потом Никита начал зарабатывать, и с тех пор его родители ни в чём себе не отказывают. Никита очень щедрый парень, который родителям отдаст последнюю копейку.

Я видела в нём очень много хорошего, и мне просто жалко, что его родители давят на него и не дают раскрыться. Реально они просто развалили наш брак и лишили нас обоих счастья. Знаю, что нельзя обвинять в этом третьих лиц, потому что это бред и мы оба взрослые люди. Но тем не менее они оказали огромное влияние на нашу семью.

Борьба сейчас идёт не против меня, потому что на меня всем по фигу уже давно было. Борьба со стороны родителей Никиты идёт исключительно за деньги сына, чтобы оставить бюджет в семье. По брачному контракту мне положено 33% от его зарплаты на детей. Контракт у него на $ 4,5 млн. И минус 50%. И 33% от оставшейся суммы. Получается примерно $ 700-800 тысяч в год. Это неточные цифры, просто навскидку.

В Америке даже близко со мной такого точно не произошло бы. Там на первом плане идут дети, потом женщины, потом животные и только затем мужчины. Наверное, зачастую это носит не совсем справедливый характер, потому что женщины этим пользуются. Но чтобы поставить в такое положение женщину с детьми — это просто нонсенс. Там такого не бывает. Люди просто в шоке, как можно так ущемлять в правах женщину с детьми. Это же самое ценное и дорогое, потому что мужчина всегда себе заработает. Круто, что там идёт такое воспитание общества, и грустно наблюдать за такой ситуации в России», — сказала Готовцева в интервью на YouTube-канале «Сторис».