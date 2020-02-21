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Гросс и Кицын стали лауреатами февраля в ВХЛ

Гросс и Кицын стали лауреатами февраля в ВХЛ
Хоккей / ВХЛ 0

Высшая хоккейная лига на официальном сайте назвала лучших игроков февраля на основе статистических показателей.

— Лучшим вратарём признан Владислав Гросс (1998) из «Горняка», который провёл в феврале восемь матчей, одержав пять побед, две из которых сухие. Владислав отразил 95,6 % бросков при коэффициенте надёжности 1,50.

— Лучшим защитником стал Валерий Васильев (1990) из «Молота-Прикамье», на счету которого в восьми встречах 4 (1+3) балла при показателе полезности «+9».

— Лучшим нападающим стал форвард «Металлурга» Максим Кицын (1991). За шесть матчей нападающий набрал 11 (8+3) очков при показателе полезности «+5». На счету Максима также два дубля.

— Лучшим новичком* признан форвард «Горняка» Кирилл Тютяев (2000). В девяти матчах нападающий набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «+7». Два гола Кирилла принесли победу его команде.

*В номинации «Лучший новичок» может участвовать хоккеист в возрасте не старше 25 лет и проведший в лиге в предыдущих сезонах не более 20 матчей.​

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