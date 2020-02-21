Грецкий забросил первую шайбу в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нападающий минского «Динамо», участник Матча звёзд КХЛ 2020 года Вячеслав Грецкий забросил первую шайбу в карьере в регулярном чемпионате КХЛ.



Грецкий отличился на 49-й минуте встречи, забив гол престижа в ворота ЦСКА с передач Дмитрия Дерябина и Стефана Эллиота. На тот момент счёт на табло был 5:1 в пользу ЦСКА.



Счёт в матче был открыт на 27-й минуте — отличился Михаил Григоренко, которому ассистировали Максим Мамин и Никита Нестеров. Вторую шайбу «армейцы» забросили на 40-й минуте встречи — отличился Антон Слепышев с передач Марио Кемпе и Мэта Робинсона. Ещё через 35 секунд шайбу с передач Григоренко и Мамина забросил Линден Вей. В самом начале третьего периода, через 40 секунд игрового времени, Григоренко оформил дубль. Очки в этой атаке набрали Вей и Мамин. Через 11 секунд в ворота минчан влетела четвёртая шайба — гол с передач Антона Слепышева и Никиты Нестерова забил Кирилл Капризов.

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