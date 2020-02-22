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Шестёркин стал третьим новичком в истории «Рейнджерс» с шестиматчевой победной серией

Шестёркин стал третьим новичком в истории «Рейнджерс» с шестиматчевой победной серией
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу гостей, одержавших вторую победу кряду.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 27 из 29 бросков и одержал шестую победу кряду. Российский голкипер стал третьим новичком в истории «Рейнджерс» с шестиматчевой победной серией. Клубный рекорд принадлежит Джиму Генри (семь матчей в сезоне-1941/1942), а Шестёркин разделил второе место со Стивом Уикзом (шесть, сезон-1981/1982).

В общей сложности для россиянина этот матч стал девятым за карьеру в НХЛ, в которых он одержал восемь побед. Единственное поражение Шестёркин потерпел в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2), пропустив решающую шайбу на последней минуте основного времени.

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