Куинн: Шестёркин сейчас горяч

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:2) оценил игру российского голкипера Игоря Шестёркина.
«Игорь — это парень, который продолжает побеждать. У наших хоккеистов есть уверенность во всех вратарях, но Шестёркин сейчас особенно горяч», — приводит слова Куинна Lohud.com.
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 27 из 29 бросков и одержал шестую победу кряду. Российский голкипер стал третьим новичком в истории «Рейнджерс» с шестиматчевой победной серией. В общей сложности для россиянина этот матч стал девятым за карьеру в НХЛ, в которых он одержал восемь побед. Единственное поражение Шестёркин потерпел в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2), пропустив решающую шайбу на последней минуте основного времени.
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