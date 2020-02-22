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Быстрее Панарина 400 очков в НХЛ набирали лишь 5 незадрафтованных игроков

Быстрее Панарина 400 очков в НХЛ набирали лишь 5 незадрафтованных игроков
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отдал голевую передачу и забросил шайбу в матче с «Каролиной Харрикейнз» (5:2). 28-летний российский нападающий, поучаствовав во второй голевой атаке своей команды, набрал своё 400-е (146+254) очко в НХЛ. Для этого ему потребовалось принять участие в 381 матче.

Среди незадрафтованных игроков быстрее Панарина этот рубеж в истории лиги покорили лишь пятеро. Уэйн Гретцки набрал 400-е очко в 197-м матче, Петер Штястны – в 247-м, Бобби Орр – в 333-м, Джо Маллен – в 359-м, а Адам Оутс – в 378-м.

В активе Панарина теперь 401 (147+254) очко в 381 матче за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он обогнал Валерия Буре в списке бомбардиров среди россиян.

Буре набрал 400 (174+226) баллов в 621 матче. Панарин вышел на 24-е место в российской истории в НХЛ.

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