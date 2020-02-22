Ведущие игроки «Барыса» пропустят последние матчи регулярки с «Адмиралом» и «Амуром»

Как стало известно «Чемпионату», сразу несколько лидеров «Барыса» из Нур-Султана, в числе которых есть хоккеисты первого звена Атте Охтамаа, Линус Виделль и Корбан Найт, не полетят с командой на Дальний Восток на заключительные матчи регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (24 февраля) и «Амуром» (26 февраля).
Таким образом, ведущим игрокам предоставили отдых и возможность для восстановления в преддверии старта плей-офф.
В свою очередь принято решение подключить к первой команде игроков из клуба ВХЛ «Номад», который завершил выступление в нынешнем сезоне, не попав в плей-офф. В поездку возьмут молодых казахстанцев, в том числе братьев Самата и Саяна Данияр, Диаса Гусейнова и Максима Мусорова.
Решение было принято ещё до матча «Авангарда», когда «Барыс» временно вышел на второе место в Восточной конференции. Обе команды по-прежнему борются за лидерство в дивизионе Чернышёва и второе место на Востоке. Отметим, что тренерский штаб «Барыса» во главе с Андреем Скабелкой летит на дальневосточную выездную серию.
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