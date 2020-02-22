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Осипов подрался с Гимаевым-младшим после силового приёма игрока рижан против Вихарева

Осипов подрался с Гимаевым-младшим после силового приёма игрока рижан против Вихарева
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и рижским «Динамо» (3:1) произошла драка между хоккеистами. На 44-й минуте защитник владивостокского клуба Александр Осипов решил выяснить отношения с Сергеем Гимаевым-младшим.

Причиной драки стал силовой прием Гимаева против Дениса Вихарева.

Видео доступно на сайте КХЛ.

Шайбы в составе победителей забросили Никита Коростелёв, Денис Вихарев и Маркус Юнг. Баллы за результативные передачи на счету Шона Лалонда, Тимура Ахиярова, Мартина Бакоша и Юнга. У гостей отличился Картер Эштон. Ему ассистировали Александр Протапович и Гинтс Мейя.

До этого матча клуб с Дальнего Востока потерпел 6 поражений подряд. «Адмирал» дома проиграл «Амуру» – 0:4, а после этого на выезде — «Салавату Юлаеву» (0:3), «Авангарду» (2:5), «Нефтехимику» (1:6), СКА (0:6) и «Трактору» (0:5).

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