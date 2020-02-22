Бобряшов: «Адмиралу» отступать некуда, стараемся сыграть для болельщиков

Защитник хоккейного клуба «Адмирал» из Владивостока Никита Бобряшов поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с рижским «Динамо» (3:1).



«Конечно тяжело было смотреть за игрой со стороны. Не мог помочь команде. Но ничего, выздоровел. Сейчас дали шанс сыграть.



Победили за счёт желания большего, наверное. Нам, в принципе, отступать некуда. Старались для болельщиков сыграть. Постарались выиграть. Приятно, что болельщиков так много пришло. Было много поражений, нужно их порадовать своей игрой.



Будет ли психологически проще играть после победы? Проще, наверное, не будет играть. Все команды хорошие, на всех нужно одинаково настраиваться», — приводит слова Бобряшова официальный сайт «Адмирала».

