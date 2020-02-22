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Юрзинов-мл.: Федотов сыграл неплохо. Авцин не попадает в состав по техническим вопросам

Юрзинов-мл.: Федотов сыграл неплохо. Авцин не попадает в состав по техническим вопросам
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги выигранного матча с «Сибирью» (4:0).

«Необычный матч. Было очень много удалений, игры в неравных составах. Моменты были и у нас, и у «Сибири», мы забили первыми, наверно, это и предопределило исход матча. Отдельное спасибо бригаде меньшинства и Федотову, он неплохо сыграл. Благодарю болельщиков за поддержку.

Крупные победы в последних двух матчах? Хорошо, что не опустили руки, мы должны выходить на каждый матч, стараться побеждать для своих болельщиков. Спасибо ребятам за проявленный характер. Почему не попадает в состав Авцин? Небольшие технические вопросы», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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