Юрзинов-мл.: Федотов сыграл неплохо. Авцин не попадает в состав по техническим вопросам
Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги выигранного матча с «Сибирью» (4:0).
«Необычный матч. Было очень много удалений, игры в неравных составах. Моменты были и у нас, и у «Сибири», мы забили первыми, наверно, это и предопределило исход матча. Отдельное спасибо бригаде меньшинства и Федотову, он неплохо сыграл. Благодарю болельщиков за поддержку.
Крупные победы в последних двух матчах? Хорошо, что не опустили руки, мы должны выходить на каждый матч, стараться побеждать для своих болельщиков. Спасибо ребятам за проявленный характер. Почему не попадает в состав Авцин? Небольшие технические вопросы», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
«Трактор» уверенно победил «Сибирь», Федотов оформил второй «сухарь» подряд
Читайте также
- 22 февраля 2020
-
18:34
-
18:21
-
18:17
-
18:09
-
17:39
-
17:32
-
17:22
-
16:53
-
16:14
-
15:25
-
15:08
-
14:52
-
14:35
-
14:30
-
13:58
-
13:41
-
13:27
-
13:05
-
12:49
-
12:27
-
12:09
-
11:30
-
11:11
-
10:56
-
10:47
-
10:14
-
09:58
-
09:36
-
09:30
-
09:20
-
08:57
-
08:57
-
08:44
-
08:28
-
08:14
Партнерский контент