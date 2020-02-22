Ермаков: лучше пусть поражения у «Сибири» будут перед плей-офф

Защитник «Сибири» Андрей Ермаков подвёл итоги проигранного матча с «Трактором» (0:4).



«Очень плохо сегодня сыграли в большинстве, вышли с недостаточной концентрацией. Нужно от этих игр отталкиваться для понимания, как играть в плей-офф. В плей-офф больше всего решает численное преимущество, игра в меньшинстве. В большинстве мы сегодня ничего не забили, пропустили в меньшинстве, это не очень хорошо.



Неудачные третьи периоды в последних двух матчах? Это хоккей, сегодня где-то было везение на стороне соперника, шайба от конька в ворота зашла.



Не напрягают ли поражения в последних двух матчах? Да нет, лучше пусть это будет перед плей-офф, посмотрим видео, разберём все моменты, где мы сыграли неправильно, и сделаем выводы, надеюсь, подойдём к играм на выбывание в оптимальной форме. Рассчитываем ли догнать «Автомобилист» и начать серию дома? Очную встречу мы проиграли, игра была за четыре очка. Будет очень тяжело, им одно очко достаточно взять, чтобы мы их не опередили. Неважно, с какого места попасть, хоть с восьмого, главное – хорошо сыграть в плей-офф, проявить себя», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Бурковым.

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