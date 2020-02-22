Наместников пропустит второй матч подряд. Игрока могут обменять

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников не сыграет во встрече с «Монреаль Канадиенс», информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Брент Уоллес. Российский хоккеист пропустит второй матч подряд. Ранее СМИ сообщили о готовящемся обмене Наместникова, на что намекнул и главный тренер команды.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги



В нынешнем сезоне НХЛ Наместников провёл 56 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 12 результативных передач при показателе полезности "-5" и 35 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге нападающий принял участие в 416 матчах, в которых набрал 183 (79+104) очка и заработал показатель полезности «+5».

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