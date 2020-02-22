Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Федерация регби — Кубок шести наций 2020
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Наместников пропустит второй матч подряд. Игрока могут обменять

Наместников пропустит второй матч подряд. Игрока могут обменять
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников не сыграет во встрече с «Монреаль Канадиенс», информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Брент Уоллес. Российский хоккеист пропустит второй матч подряд. Ранее СМИ сообщили о готовящемся обмене Наместникова, на что намекнул и главный тренер команды.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

В нынешнем сезоне НХЛ Наместников провёл 56 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 12 результативных передач при показателе полезности "-5" и 35 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге нападающий принял участие в 416 матчах, в которых набрал 183 (79+104) очка и заработал показатель полезности «+5».

Ковальчук пойдёт за Кубком Стэнли? 10 главных кандидатов на обмен в дедлайн НХЛ
В списке четверо россиян и два именитых канадских ветерана из «Сан-Хосе».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020