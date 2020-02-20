Ковальчук пойдёт за Кубком Стэнли? 10 главных кандидатов на обмен в дедлайн НХЛ

24 февраля – последний день трансферов в НХЛ, после чего все сделки будут запрещены. Рассказываем вам о самых ожидаемых обменах грядущего дедлайна. В списке есть и российские игроки.

Анисимов и Наместников готовятся к обменам? Три гола на двоих могут повысить их цену Три гола за минуту с небольшим — «Оттава» умеет играть, когда захочет.

59 матчей, 45 (24+21) очков, «+10» показатель полезности

У американского форварда истекает контракт с «Рейнджерс», а о новом соглашении стороны никак не могут договориться. Скорее всего, Крайдера обменяют, так как для «Рейнджерс» невыгодно, чтобы летом Крис ушёл просто так. Сейчас же за него можно что-то или кого-то получить. Год назад у «Рейнджерс» была аналогичная ситуация с Цуккарелло и Хейзом, а ещё раньше – со Степаном. «Ничего личного, это просто бизнес», — говорят в таких случаях. Хотя клубу, конечно, не помешает столь полезно играющий нападающий.

47 матчей, 23 (5+18) очка, «-12» показатель полезности

«Дьяволы» не попадают в плей-офф, поэтому глобально расчищают платёжку. Так, команду уже покинул капитан Энди Грин, 14 лет выступавший в системе «Нью-Джерси». Кроме того, в «Тампу» в обмен на Нолана Фута отправился Блейк Коулман – бывший партнёр Никиты Гусева по звену. В ближайшее время ожидается обмен финского защитника Сами Ватанена, который вполне усилит команду из верхней части турнирной таблицы.

Фото: Andy Marlin/NHLI via Getty Images

н. Жан-Габриэль Пажо («Оттава»)

58 матчей, 40 (24+16) очков, «+11» показатель полезности

«Оттаве» в нынешнем сезоне ничего не светит. Хуже «сенаторов» на Востоке выступает только «Детройт». Главное для канадского клуба – плодотворно поработать в дедлайн, а затем и на драфте. Сейчас «сенаторы» активно собирают драфт-пики первого раунда. Защитник Дилан Демело уже отправился в «Виннипег», на очереди – форвард Жан-Габриэль Пажо, за которого можно выручить неплохой актив. Расставаться с уроженцем Оттавы будет непросто, но обмен, похоже, неизбежен.

45 матчей, 24 (10+14) очка, «-43» показатель полезности

«Детройт» проводит кошмарный сезон. Клуб, приучивший болельщикам к победам, нынче прозябает на дне турнирной таблицы НХЛ. У генерального менеджера «Ред Уингз» Стива Айзермана головная боль: кого обменять и как освободить место для полноценного обновления состава? Один из кандидатов на обмен – канадский нападающий с греческими корнями Атанасиу, чей отрицательный показатель полезности не приснится даже в страшном сне. У форварда заканчивается контракт, он – один из главных кандидатов на обмен в составе «Детройта». Правда, кто захочет брать себе игрока с такой полезностью? Большой вопрос.

55 матчей, 20 (10+10) очков, «-4» показатель полезности

Продолжается серия перемен в «Сан-Хосе». «Акулы» провалили сезон, поэтому некоторые лидеры в лице Гертля, Кутюра и Карлссона уже успели отчалить в лазарет. Кого-то, как Диллона, успели обменять. Всё идёт к тому, что Калифорнию покинет и опытный нападающий Патрик Марло, которой в свои 40 лет пока так и не выиграл Кубок Стэнли. Именно этого трофея не хватает канадцу для вхождения в «Тройной золотой клуб». Что ж, шансы ещё есть.

59 матчей, 25 (2+23) очков, «-13» показатель полезности

В чём-то схожая ситуация и у ещё одного ветерана «Сан-Хосе» - Джо Торнтона. Правда, он не выигрывал не только Кубок Стэнли, но чемпионат мира. Канадец тоже находится в списках на обмен, под плей-офф его может взять клуб, который будет бороться за заветную чашу. Столь опытные игроки не помешают лидерам регулярного чемпионата. В ближайшее время один из главных бородачей лиги будет задумываться о завершении карьеры, поэтому возможностей на осуществление мечты всё меньше.

Фото: Brandon Magnus/NHLI via Getty Images

37 матчей, 21 (9+12) очков, «-8» показатель полезности

Мечта Ильи Ковальчука – пополнить свою коллекцию трофеев Кубком Стэнли. Но выиграть его с «Монреалем» не представляется возможным. Увы, но в плей-офф «Канадиенс» не попадут. Перед менеджментом клуба стоит вопрос: менять россиянина в дедлайн или договориться с ним о новом контракте? Ковальчук неплохо зарекомендовал себя в канадской команде. Показал, что на него можно положиться. Думается, что главным здесь будет итоговое желание самого Ильи. Сейчас он в серьёзных раздумьях.

Лебрюн: при прочих равных Ковальчук был бы не против перейти в «Бостон»

59 матчей, 37 (14+23) очков, «0» показатель полезности

У «Рейнджерс» тяжёлая ситуация с платёжной ведомостью, поэтому генеральный менеджер американского клуба Джефф Гортон ищет выход из положения. Не исключено, что под обмен может попасть российский нападающий «синерубашечников» Павел Бучневич, который точно не находится в списке неприкасаемых хоккеистов. Бучневич пригодится клубу с амбициями, а в Нью-Йорке хоккеисту может просто не найтись места.

28 матчей, 14 побед, 2,98 коэффициент надёжности, 91,2% отражённых броска

Помимо глобальных проблем с платёжкой, непростая ситуация в «Рейнджерс» и с вратарской линией. Контракт Хенрика Лундквиста – настоящая обуза для ньюйоркцев. Причём, сделать с этим ничего нельзя, так как сам швед не хочет никуда уходить, а без его согласия с ним не расстаться. На Игоря Шестёркина в клубе очень рассчитывают, а вот от Александра Георгиева, судя по всему, придётся избавляться. Спрос на него есть, российский голкипер давно доказал свою состоятельность. Интересно, чем в итоге закончится эта история.

Даже Панарина мало. Когда «Рейнджерс» смогут побороться за Кубок Стэнли? Клуб ждёт светлое будущее, но в этом сезоне команде просто нечего делать в кубковых играх. Её время придёт позже.

56 матчей, 25 (13+12) очков, «+7» показатель полезности

Ещё один бывший хоккеист «Рейнджерс» прижился в «Оттаве», где в целом демонстрирует неплохой результат. Влад – один из лидеров атак аутсайдера НХЛ. Но в сложившейся ситуации «сенаторам» нет смысла держать у себя в составе такого нападающего. Тем более что контракт Наместникова заканчивается после окончания нынешнего сезона. Сейчас в «Оттаве» стараются найти максимально выгодное решение для клуба по обмену российского хоккеиста.