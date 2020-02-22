Мосалёв: самое тяжёлое — моральное давление, матч нельзя было проигрывать
Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Денис Мосалёв поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с нижегородским «Торпедо» (1:0 ОТ).
«Самое тяжёлое — моральное давление, понимание, что нельзя проиграть этом матч. Отсюда и игра в обороне. Были моменты, надо было забивать в основное время. Мы ещё в игре. Надо стараться и надеяться на лучшее.
Прежде всего нам надо отдохнуть, восстановиться и скинуть моральный груз. Тогда будет полегче: будем играть раскрепощённее и будет результат»,— передаёт слова Мосалёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
Победа позволила команде Александра Андриевского сохранить шансы на попадание в плей-офф. «Торпедо» потерпело пятое поражение в шести последних матчах.
«Сочи» обыграл «Торпедо» в овертайме, сохранив шансы на плей-офф
Читайте также
- 22 февраля 2020
-
21:24
-
20:57
-
20:44
-
20:41
-
20:25
-
19:59
-
19:53
-
19:17
-
18:50
-
18:34
-
18:21
-
18:17
-
18:09
-
17:39
-
17:32
-
17:22
-
16:53
-
16:14
-
15:25
-
15:08
-
14:52
-
14:35
-
14:30
-
13:58
-
13:41
-
13:27
-
13:05
-
12:49
-
12:27
-
12:09
-
11:30
-
11:11
-
10:56
-
10:47
-
10:14
Партнерский контент