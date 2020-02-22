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Мосалёв: самое тяжёлое — моральное давление, матч нельзя было проигрывать

Мосалёв: самое тяжёлое — моральное давление, матч нельзя было проигрывать
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Денис Мосалёв поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с нижегородским «Торпедо» (1:0 ОТ).

«Самое тяжёлое — моральное давление, понимание, что нельзя проиграть этом матч. Отсюда и игра в обороне. Были моменты, надо было забивать в основное время. Мы ещё в игре. Надо стараться и надеяться на лучшее.

Прежде всего нам надо отдохнуть, восстановиться и скинуть моральный груз. Тогда будет полегче: будем играть раскрепощённее и будет результат»,— передаёт слова Мосалёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.

Победа позволила команде Александра Андриевского сохранить шансы на попадание в плей-офф. «Торпедо» потерпело пятое поражение в шести последних матчах.

«Сочи» обыграл «Торпедо» в овертайме, сохранив шансы на плей-офф
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