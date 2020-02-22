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Кравец: сохрани «Витязь» весь состав, не ждал бы последнего дня для попадания в плей-офф

Кравец: сохрани «Витязь» весь состав, не ждал бы последнего дня для попадания в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер подольского «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги матча с «Северсталью» (1:2 Б).

«Для нас была нервная игра, потому что нужно было взять хотя бы очко, нужно было не проиграть – это давило. Нельзя было немного расслабиться и продемонстрировать всё своё мастерство. «Северсталь» ни в одной из четырёх игр не уступала ни в чём, скорее даже, наоборот, в некоторых моментах превосходила. Хорошо, что сравняли, выстояли и в итоге попали в плей-офф. Подольск и команду «Витязь» поздравляю с тем, что мы попали в восьмёрку. У нас ещё есть две игры, в которых нужно играть лучше, чтобы быть готовым к серьёзным играм с сильными соперниками.

Шансы в плей-офф? Шансы есть всегда, всё зависит от нас, от того, как мы будем выкладываться, бороться, как будем забивать, как вратарь будет ловить. Шансы есть, может быть, они не такие большие, но мы поборемся. Шансы были бы больше, если бы мы играли тем составом, которым начали сезон? Мы бы точно не ждали последнего дня для попадания в плей-офф», — цитирует Кравеца официальный сайт «Северстали».

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