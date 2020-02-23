«Вашингтон» проиграл шесть матчей из последних семи

В Нью-Джерси на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Для команды Тодда Рирдена это поражение стало шестым в последних семи матчах. На этом отрезке «столичные» проиграли «Филадельфии Флайерз» (2:7), «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5), «Аризоне Койотс» (1:3), «Вегас Голден Найтс» (2:3), «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ) и «Нью-Джерси». Единственная победа была одержана на выезде в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2), причём по ходу встречи «Вашингтон» проигрывал со счётом 0:2.
«Кэпиталз» занимают второе место в Столичном дивизионе, набрав 80 очков после 61 матча. В активе «Вашингтона» 37 побед в основное время.
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