Назаров: Овечкин – герой нашего времени, на таких хоккеистах держится НХЛ

Известный российский тренер Андрей Назаров поделился мыслями о юбилейной шайбе Александра Овечкина в НХЛ. В матче с «Нью-Джерс Дэвилз» нападающий забросил 700-ю шайбу в карьере и, таким образом, вошёл в «клуб 700 голов».

«Безусловно, хочу поздравить Александра Овечкина с этим достижением. Я уверен, Саша не остановится, погоня за Уэйном Гретцки будет продолжаться. Думаю, много мальчишек выросло на голах Овечкина, на его таланте и любви к хоккею. Саша, безусловно, герой нашего времени. Он – лицо НХЛ, всего мирового хоккея и спорта. Именно на таких столпах, как Овечкин, держится НХЛ. На его узнаваемости, трудолюбии и желании выжать из себя всё ради результата.

Конечно, отдельное спасибо стоит сказать школе московского «Динамо», воспитавшей много звёзд. В том числе и всем прославленным динамовским тренерам, трудившимся на знаменитой базе в Новогорске. Это и их заслуга тоже. Уверен, Саша тоже так считает. Разумеется, отдельные поздравления всей семье Овечкина», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.