НХЛ сравнила 700 голов Овечкина с достижениями Джеймса и Брайанта

В Нью-Джерси на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Пресс-служба НХЛ сравнила достижение Овечкина с эквивалентами в других главных североамериканских лигах. За сопоставимую величину были взяты 30 тыс. очков в НБА, 600 хоум-ранов в МЛБ и 400 тачдаунов в американском футболе.

Первое место по возрасту достижения юбилейной величины занял хоккеист Уэйн Гретцки, забросивший 700-ю шайбу в НХЛ в возрасте 29 лет и 342 дней. Знаменитый баскетболист Леброн Джеймс достиг отметки в 30 тыс. очков в НБА в 33 года и 24 дня. Баскетболист Коби Брайант занял третье место в этом рейтинге (34 года и 104 дня). Овечкин расположился на четвёртом месте (34 года 158 дней).

Пятое место занял бейсболист Алекс Родригес, следом расположились баскетболист Уилт Чемберлен, хоккеист Марсель Дионн, игрок НФЛ Пэйтон Мэннинг, баскетболист Карл Мэлоун и бейсболист Бэйб Рут.