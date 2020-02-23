Овечкин сделал памятное фото с 700-й шайбой

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в третьем периоде встречи с «Нью-Джерси Дэвилз». Для 34-летнего российского форварда заброшенная шайба стала юбилейной, 700-й в Национальной хоккейной лиге.
После матча в раздевалке Александр сделал памятное фото с шайбой, которая стала для него юбилейной.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».
В этом сезоне на счету Овечкина 59 (42+17) очков в 59 матчах при показателе полезности «-13». Россиянин с 42 шайбами занимает третье место в гонке снайперов НХЛ, уступая форварду «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку и нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу, у которых на счету по 43 гола.
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