Кузнецов — о 700-й шайбе Овечкина: у него есть шанс стать первым номером в истории

27-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3) дал комментарий по поводу 700-й заброшенной шайбы Александра Овечкина.

«Мы гордимся Александром. Как я всегда говорю, я вижу его каждый день, и ты не понимаешь, с кем играешь. У него есть все шансы стать первым номером в истории всего хоккея», — приводит слова Кузнецова журналист Washington Post Саманта Пэлл в «твиттере».

Напомним, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в третьем периоде встречи с «Нью-Джерси Дэвилз» с передач Евгения Кузнецова и Ника Дженсена. Для 34-летнего российского форварда заброшенная шайба стала юбилейной, 700-й в Национальной хоккейной лиге.



Благодаря голу в ворота «Нью-Джерси», Овечкин вошёл в «Клуб 700 голов». В него входят Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).