Пастрняк: не думаю, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

23-летний чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк выразил мнение, что российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину не удастся побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге.

«Побьёт ли он рекорд Гретцки? Мы никогда не можем давать прогнозы по игре Овечкина. Он способен на это, но я не думаю, что ему удастся. Я бы сказал, что, определённо, у него получится набрать 800 очков», — приводит слова Пастрняка официальный сайт НХЛ.

За карьеру Александр провёл 1144 матча, набрав 1270 (700+570) очков и заработав показатель полезности «+81». В этом сезоне на счету Овечкина 59 (42+17) очков в 59 матчах при показателе полезности «–13». Россиянин с 42 шайбами занимает третье место в гонке снайперов НХЛ, уступая форварду «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку и нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу, у которых на счету по 43 гола.

Уэйн Гретцки провёл в НХЛ 1487 матчей и набрал 2857 (894+1963) очков, заработав показатель полезности «+520».