«Торонто» выменял из «Нэшвилла» нападающего Саломяки

Клубы Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нэшвилл Предаторз» совершили обмен, сообщается на официальном сайте «кленовых листьев». Состав «Торонто» пополнил нападающий Миикка Саломяки, в обратном направлении отправился защитник Бен Харпур.

В нынешнем сезоне 26-летний Саломяки сыграл всего пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросив одну шайбу. В 41 матче регулярного чемпионата АХЛ финн набрал 15 (5+10) очков при показателе полезности "+16".

25-летний Харпур перешёл в «Торонто» в прошлое межсезонье, став участником сделки по обмену в «Оттаву Сенаторз» Никиты Зайцева. Канадский защитник так и не дебютировал за «Мэйпл Лифс», сыграв в нынешнем сезоне 33 матча в АХЛ, где набрал 11 (1+10) очков при полезности "+10".