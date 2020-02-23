Оба голкипера «Каролины» травмировались. В воротах появился 42-летний водитель Замбони

В Торонто на стадионе Скотиабанк-Арена проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:3 в пользу гостей. За «Каролину» забивали Лукас Валльмарк, Нино Нидеррайтер, Уоррен Фёгеле и Себастьян Ахо. За «Торонто» отличились Александр Керфут, Джон Таварес и Пьер Энгвалль. По ходу матча оба голкипера «Каролины» — Петр Мразек и Джеймс Раймер получили повреждения и не смогли продолжить игру.

Место в воротах пришлось занять 42-летнему водителю Замбони.

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