Нападающий «Тампы» Кучеров набрал очки в 16-м матче подряд
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу, продлив результативную серию до 16 матчей. Последний раз российский форвард уходил со льда без результативных действий 13 января 2020 года, когда не набрал очков в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:3).
Отметим, что официально серия Кучерова с набранными очками считается прерванной, так как российский форвард пропустил один матч из-за травмы. В нынешнем сезоне Никита забросил 29 шайб и сделал 46 результативных передач в 60 матчах.
Кучеров набрал очки в 14-м матче подряд. Это неофициальное второе место в истории «Тампы»
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