Пастрняк первым в сезоне НХЛ забросил 45 шайб, отрыв от Овечкина — три гола

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 9:3.
За «Бостон» дважды отличился Давид Пастрняк и ещё один гол забил Крис Вагнер. Чешский форвард вновь единолично возглавил снайперскую гонку НХЛ, первым в сезоне достигнув отметки 45 шайб. На покорение этого рубежа Давиду потребовалось 63 матча. Второе место в гонке снайперов занимает форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (43 гола в 63 матчах).
Третью строчку в списке снайперов (42 шайбы) занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, сыгравший на три матча меньше. Четвёртое место делят форвард «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел (35 шайб в 60 матчах), нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо и форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль (оба — по 35 голов в 61 матче).
- 23 февраля 2020
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