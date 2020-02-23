Голкипер «Монреаля» Прайс попытался подраться с форвардом «Оттавы» Ткачуком

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Матч на ноль провёл голкипер «Канадиенс» Кэри Прайс. В середине второго периода канадский голкипер попытался подраться с форвардом «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачуком. Оба игрока получили по малому штрафу за грубость. Две минуты получил и защитник «Монреаля» Бен Шьяро.

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В составе победителей дубль оформил Макс Доми и ещё одну шайбу забросил Пол Байрон. Российский нападающий Илья Ковальчук отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «+3».