Ковальчук – Овечкину: ты знаешь, Железяка, 700 шайб — это только начало!

Форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук обратился к нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, забившему 700-й гол в НХЛ.

«Ови, привет! Поздравляю тебя с 700-й шайбой. Ты знаешь, Железяка, это только начало! Впереди много хоккея, много голов. Желаю тебе побить все рекорды, а мы всегда рядом. Переживаем, болеем, поддерживаем. Удачи, братан. Главное – без травм!

Вообще, первое, что приходит в голову, – это как мы познакомились. Мне было 14 лет, тебе – 13. И мы были на сборах в Ярославле. Считаю тебя эталоном хоккеиста, отличным примером для детей», – цитирует Ковальчука пресс-служба НХЛ.

Чтобы пройти рубеж от 600 голов до 700 в НХЛ, Овечкину понадобилось только 155 матчей. Настолько быстро это расстояние не проходил ещё никто. Обладателем прежнего достижения был Уэйн Гретцки — 169 матчей, причём канадцу на тот момент было только 29 лет.