Знарок — Овечкину: в каждом сезоне выдаёшь феноменальную игру. Мои советы тебе не нужны

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок обратился к нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, забившему 700-й гол в НХЛ.

«700 шайб в НХЛ – это очень круто. Очень рад за тебя. Саша, обожаю, люблю! Дай бог тебе и Гретцки опередить. Ты знаешь, как себя готовить. В каждом сезоне ты выдаёшь феноменальную игру. Мои советы тебе даже не нужны.

Михалыч, будь здоров! Большой привет семье. Ребёночек пусть будет здоров, растёт, станет хоккеистом. Поздравляю маму и папу. Всех благ! Очень вас всех уважаю», – цитирует Знарка пресс-служба НХЛ.

Чтобы пройти рубеж от 600 голов до 700 в НХЛ, Овечкину понадобилось только 155 матчей. Настолько быстро это расстояние не проходил ещё никто. Обладателем прежнего достижения был Уэйн Гретцки — 169 матчей, причём канадцу на тот момент было только 29 лет.