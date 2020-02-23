Посольство США в России поздравило Овечкина с 700-м голом в НХЛ
Посольство США в России поздравило нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с очередным достижением. В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3) российский форвард забросил 700-ю шайбу за карьеру в НХЛ.
«В то время как на этой неделе в США отмечается 40-я годовщина «Чуда на льду», когда американские хоккеисты-аутсайдеры смогли победить сильнейшую команду мира — советских хоккеистов — на Олимпийских играх 1980 года, хотим отпраздновать также 700-й гол Александра Овечкина, который он забил прошлой ночью, что поставило его в ряды величайших игроков в хоккей в Северной Америке. Мы можем играть в разных командах, можем играть в одной. Но одно точно — нас всех объединяет хоккей», — говорится в сообщении Посольства США в «Инстаграме».
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