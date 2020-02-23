«Авангард»: Дэвид Эйрс, респект от нас. Ты крут!

Пресс-служба «Авангарда» записала видеоролик, где инженер по обслуживанию льда Михаил Гощицкий передаёт привет коллеге Дэвиду Эйрсу, который стал экстренным голкипером «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3).
«Дэвид Эйрс, большой респект от омского „Авангарда“. Ты крут!» — отметил в обращении Гощицкий.
Видео доступно на странице «Авангарда» в «Инстаграме».
В ходе матча оба голкипера «Каролины» — Петр Мразек и Джеймс Раймер — получили повреждения и не смогли продолжить играть. Место в воротах пришлось занять 42-летнему водителю лёдозаливочной машины «замбони» Эйрсу. Чрезвычайный голкипер «Харрикейнз» отразил восемь бросков и установил рекорд НХЛ, став самым возрастным вратарём в истории лиги, одержавшим победу в дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ.
1 февраля этого года Дэвид уже был экстренным вратарём в «Шарлотт Чеккерс» (фарм-клуб «ураганов») в матче с «Торонто Марлиз». Правда, тогда ему не пришлось выходить на лёд. В сезоне-2014/2015 Дэвид провёл восемь матчей в канадской любительской лиге из четырёх команд.
- 23 февраля 2020
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