Главный тренер «Металлурга» Воробьёв прокомментировал поражение в матче с «Салаватом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениям от матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 1:2 ОТ.
«Хорошая, плотная игра. Меньшинство подвело сегодня – хотя игрок в третьем периоде уже вышел, но сам принцип, что соперник забил в большинстве, и удалились в овертайме, а они четко реализовали. Результат мог пойти в любую сторону, но, к сожалению, не в нашу. Довольствуемся одним очком.
Чем объяснить практически двукратное преимущество „Салавата“ по броскам? Практически отовсюду бросал соперник, этим и объясняется. На вратаря выпала большая нагрузка, будем помогать.
Перед матчем была трогательная церемония – поднимали стяг Евгения Варламова. Он отличный хоккеист, отличный человек, удачи ему, он сейчас на бизнесмена стал похож, агент. Молодец, большую лепту внёс в те победы «Металлурга». Помню ту фотографию, где он с Виталием Атюшовым после победы в Казани, когда все силы отдали для чемпионства, доигрывали, насколько помню, и вовсе в несколько защитников – было отдано всё», — приводит слова Воробьёва сайт «Металлурга».
- 23 февраля 2020
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