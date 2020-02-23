Малкин в матче с «Вашингтоном» едва не оформил хет-трик Горди Хоу

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:5) был близок к тому, чтобы оформить хет-трик Горди Хоу. Нападающий «пингвинов» отметился заброшенной шайбой, отдал результативную передачу и даже подрался.



Драка Малкина с новичком «столичных» защитником Брэндоном Диллоном стала самым ярким событием первого периода. Арбитры оценили действия россиянина двойным малым штрафом за грубость. Для оформления хет-трика Горди Хоу удаление должно было быть пятиминутным и носить формулировку «драка».



«Вашингтон» (82 очка) после этой победы вернул себе лидерство в Столичном дивизионе Национальной хоккейной лиги. «Питтсбург» (80) идёт вторым. У «Пингвинз» на одну игру меньше.

Малкину в драке прилетело в голову, с него слетел шлем. А потом он забил супергол! Обыграл Джона Карлсона, как детсадовца.