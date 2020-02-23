Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Малкин в матче с «Вашингтоном» едва не оформил хет-трик Горди Хоу

Малкин в матче с «Вашингтоном» едва не оформил хет-трик Горди Хоу
Хоккей / НХЛ 0

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:5) был близок к тому, чтобы оформить хет-трик Горди Хоу. Нападающий «пингвинов» отметился заброшенной шайбой, отдал результативную передачу и даже подрался.

Драка Малкина с новичком «столичных» защитником Брэндоном Диллоном стала самым ярким событием первого периода. Арбитры оценили действия россиянина двойным малым штрафом за грубость. Для оформления хет-трика Горди Хоу удаление должно было быть пятиминутным и носить формулировку «драка».

«Вашингтон» (82 очка) после этой победы вернул себе лидерство в Столичном дивизионе Национальной хоккейной лиги. «Питтсбург» (80) идёт вторым. У «Пингвинз» на одну игру меньше.

Малкину в драке прилетело в голову, с него слетел шлем. А потом он забил супергол!
Обыграл Джона Карлсона, как детсадовца.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020