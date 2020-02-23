Малкин в матче с «Вашингтоном» едва не оформил хет-трик Горди Хоу
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:5) был близок к тому, чтобы оформить хет-трик Горди Хоу. Нападающий «пингвинов» отметился заброшенной шайбой, отдал результативную передачу и даже подрался.
Драка Малкина с новичком «столичных» защитником Брэндоном Диллоном стала самым ярким событием первого периода. Арбитры оценили действия россиянина двойным малым штрафом за грубость. Для оформления хет-трика Горди Хоу удаление должно было быть пятиминутным и носить формулировку «драка».
«Вашингтон» (82 очка) после этой победы вернул себе лидерство в Столичном дивизионе Национальной хоккейной лиги. «Питтсбург» (80) идёт вторым. У «Пингвинз» на одну игру меньше.
Малкину в драке прилетело в голову, с него слетел шлем. А потом он забил супергол!
Обыграл Джона Карлсона, как детсадовца.
Читайте также
- 23 февраля 2020
-
23:36
-
23:14
-
23:00
-
22:38
-
22:30
-
22:20
-
22:07
-
21:52
-
21:36
-
21:27
-
21:21
-
21:16
-
21:01
-
20:47
-
20:43
-
20:33
-
20:30
-
20:13
-
20:01
-
19:40
-
19:29
-
18:51
-
18:25
-
18:19
-
18:08
-
17:43
-
17:31
-
17:12
-
16:33
-
16:06
-
15:35
-
15:11
-
15:05
-
14:40
-
14:26
Партнерский контент