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Диллон – о драке с Малкиным: мне нравится играть жёстко, особенно против топовых парней

Диллон – о драке с Малкиным: мне нравится играть жёстко, особенно против топовых парней
Хоккей / НХЛ 0

Новичок «Вашингтон Кэпиталз» защитник Брэндон Диллон прокомментировал свою драку с российским нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мне нравится играть жёстко, особенно против топовых парней. Малкин — чертовски хороший игрок. Он тоже иногда отдаёт предпочтение физической игре. В подобных матчах случается, что горячий темперамент берёт верх, и это здорово", — приводит слова Диллона журналистка Саманта Пелл в «Твиттере».

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» со счётом 5:3. Малкин в этой игре набрал два балла за результативность – на его счету гол и передача.

Кэпиталз» (82 очка) после этой победы вернул себе лидерство в Столичном дивизионе Национальной хоккейной лиги. «Питтсбург» (80) идёт вторым. У «Пингвинз» на одну игру меньше.

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