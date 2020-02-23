Овечкин отправил в полёт защитника «Питтсбурга». Силовой приём засняли крупным планом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (5:3) исполнил отличный силовой приём против защитника Маркуса Петтерссона. Телевизионные камеры засняли этот эпизод крупным планом.



После хита россиянина Петтерссон взлетел в воздух и врезался в борт.



Видео силового приёма Александра Овечкина доступно по ссылке.



Овечкин, который накануне забросил 700-ю шайбу в НХЛ, не отметился результативными действиями в матче с «Питтсбургом». На счету форварда «Пингвинз» Евгения Малкина гол и передача.



«Вашингтон» (82 очка) после этой победы вернул себе лидерство в Столичном дивизионе Национальной хоккейной лиги. «Питтсбург» (80) идёт вторым. У «Пингвинз» на одну игру меньше.

