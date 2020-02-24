«Тампа» подписала контракт с экс-защитником «Баффало» Богосяном
Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» заключил однолетний контракт на сумму $1,3 млн с 29-летним американским хоккеистом армянского происхождения Заком Богосяном, сообщается на официальном сайте клуба.
Напомним, Богосян являлся неограниченно свободным агентом после процедуры прохождения драфта отказов с целью расторжения контракта с «Баффало Сэйбрз».
«Тампа» набирает силу, обойдя в борьбе за игрока «Питтсбург Пингвинз», «Каролину Харрикейнз» и «Колорадо Эвеланш», — сообщил журналист TSN Даррен Дегер в «Твиттере».
Богосян принял участие в 636 матчах за карьеру в НХЛ и набрал 194 (53+141) очка при показателе полезности «-87». Его 7-летний контракт с «Баффало» на сумму в $ 36 млн ($ 5,15 млн за сезон) истекал бы этим летом.
«Тампа» разгромно проиграла «Аризоне», Василевский пропустил 7 шайб
Читайте также
- 24 февраля 2020
-
04:20
-
03:41
-
01:53
-
01:37
-
00:08
- 23 февраля 2020
-
23:56
-
23:36
-
23:14
-
23:00
-
22:38
-
22:30
-
22:20
-
22:07
-
21:52
-
21:36
-
21:27
-
21:21
-
21:16
-
21:01
-
20:47
-
20:43
-
20:33
-
20:30
-
20:13
-
20:01
-
19:40
-
19:29
-
18:51
-
18:25
-
18:19
-
18:08
-
17:43
-
17:31
-
17:12
-
16:33
Партнерский контент