«Тампа» подписала контракт с экс-защитником «Баффало» Богосяном

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» заключил однолетний контракт на сумму $1,3 млн с 29-летним американским хоккеистом армянского происхождения Заком Богосяном, сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, Богосян являлся неограниченно свободным агентом после процедуры прохождения драфта отказов с целью расторжения контракта с «Баффало Сэйбрз».



«Тампа» набирает силу, обойдя в борьбе за игрока «Питтсбург Пингвинз», «Каролину Харрикейнз» и «Колорадо Эвеланш», — сообщил журналист TSN Даррен Дегер в «Твиттере».



Богосян принял участие в 636 матчах за карьеру в НХЛ и набрал 194 (53+141) очка при показателе полезности «-87». Его 7-летний контракт с «Баффало» на сумму в $ 36 млн ($ 5,15 млн за сезон) истекал бы этим летом.