Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Тампа» подписала контракт с экс-защитником «Баффало» Богосяном

«Тампа» подписала контракт с экс-защитником «Баффало» Богосяном
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» заключил однолетний контракт на сумму $1,3 млн с 29-летним американским хоккеистом армянского происхождения Заком Богосяном, сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, Богосян являлся неограниченно свободным агентом после процедуры прохождения драфта отказов с целью расторжения контракта с «Баффало Сэйбрз».

«Тампа» набирает силу, обойдя в борьбе за игрока «Питтсбург Пингвинз», «Каролину Харрикейнз» и «Колорадо Эвеланш», — сообщил журналист TSN Даррен Дегер в «Твиттере».

Богосян принял участие в 636 матчах за карьеру в НХЛ и набрал 194 (53+141) очка при показателе полезности «-87». Его 7-летний контракт с «Баффало» на сумму в $ 36 млн ($ 5,15 млн за сезон) истекал бы этим летом.

«Тампа» разгромно проиграла «Аризоне», Василевский пропустил 7 шайб
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020