Лебрюн: «Монреаль» будет претендовать на Ковальчука после 1 июля
Известный североамериканский обозреватель телекомпании TSN Пьер Лебрюн прокомментировал обмен нападающего Ильи Ковальчука из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталз».
«После 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов, «Монреаль» собирается участвовать в борьбе за Ковальчука, если он будет без контракта. В «Монреале» искренне любили то, что он привнёс в команду за последние два месяца», — написал Лебрюн в «Твиттере».
«Вашингтон» станет для Ильи Ковальчука уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которыми разорвал контракт, а затем — за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 9 (3+6) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.
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