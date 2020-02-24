Кузнецов: Ковальчук — величайший хоккеист. Он не принесёт «Вашингтону» ничего плохого

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал переход в стан «столичных» российского форварда Ильи Ковальчука, которого выменяли из «Монреаль Канадиенс».



«Илюха – величайший хоккеист. Он ничего плохого не принесет команде, только положительное. Он всем все доказал. В «Монреале» играет здорово. Я буду рад его видеть.



Перед матчем с «Монреалем» мы должны были на ужин сходить, не получилось из-за тяжелого расписания. С ним всегда приятно пообщаться. Илья – интеллигентнейший человек. Знает много интересных историй. С ним можно просто посидеть, поржать. Несмотря на то, что он намного старше меня, и мы никогда не были близкими друзьями – он всегда встречает меня с широкой улыбкой. Это довольно много значит», – цитирует Кузнецова «Спорт-экспресс».



Ковальчук и Овечкин снова вместе! Теперь «Вашингтон» может смело идти за Кубком Стэнли Никто не верил, но это оказалось правдой. В «столичных» теперь пять россиян!