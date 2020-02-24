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«Амур» — «Нефтехимик»: Рясенский забросил свою первую шайбу с 2015 года

«Амур» — «Нефтехимик»: Рясенский забросил свою первую шайбу с 2015 года
Хоккей / КХЛ 0

В третьем периоде встречи хабаровского «Амура» и нижнекамского «Нефтехимика» заброшенной шайбой отметился защитник гостей Евгений Рясенский. Для 32-летнего игрока гол стал первым в Континентальной хоккейной лиге с 29 января 2015 года. Сухая серия Рясенского составила 187 матчей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Амур» проиграл «Нефтехимику» со счётом 2:3 ОТ. Гости открыли счёт на седьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Зак Митчелл. Подопечным Александра Гулявцева удалось отыграться на 48-й минуте, удачный бросок в актив записал защитник Михал Йордан. Вскоре «Амур» вышел вперёд усилиями форварда Кирилла Рассказова. Вскоре счёт вновь стал равным, гол забил защитник Евгений Рясенский. Встреча перешла в овертайм, где назначенный буллит в ворота хозяев реализовал Мэтт Уайт.

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