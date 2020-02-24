Как менялась внешность Овечкина с каждым сезоном в НХЛ. Видео

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин несколько дней назад добрался до отметки в 700 заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге. Официальный сайт НХЛ показал, как менялась внешность легендарного российского форварда с каждым сезоном в лиге.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.



Овечкин приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина 700 точных бросков, на счету занимающего седьмое место легендарного канадца — 708.



Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).