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Как менялась внешность Овечкина с каждым сезоном в НХЛ. Видео

Как менялась внешность Овечкина с каждым сезоном в НХЛ. Видео
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин несколько дней назад добрался до отметки в 700 заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге. Официальный сайт НХЛ показал, как менялась внешность легендарного российского форварда с каждым сезоном в лиге.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Овечкин приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина 700 точных бросков, на счету занимающего седьмое место легендарного канадца — 708.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).

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