Как менялась внешность Овечкина с каждым сезоном в НХЛ. Видео
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин несколько дней назад добрался до отметки в 700 заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге. Официальный сайт НХЛ показал, как менялась внешность легендарного российского форварда с каждым сезоном в лиге.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Овечкин приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина 700 точных бросков, на счету занимающего седьмое место легендарного канадца — 708.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).
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В первой десятке два россиянина, но больше всех от Александра Великого натерпелись Лундквист и Флёри.
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