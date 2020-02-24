Гулявцев: от продолжения борьбы за плей-офф «Амур» отделили три минуты. Я расстроен

Главный тренер хабаровского «Амура» Александра Гулявцев поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:3 Б). Поражение поставило крест на надеждах «Амура» принять участие в плей-офф.



«Совсем другой матч по сравнению со вчерашним днём. От продолжения борьбы за плей-офф нас отделили три минуты, поэтому, конечно, расстроен. Чуть-чуть не хватило терпения у игроков. Но команда сегодня билась, все всё понимали. Хотя, у нас есть потери, серьёзные, Саня Горшков не играл… Есть опустошённость, по послезавтра ещё один матч, последний в регулярке, будем его «выгрызать». Болельщикам отдельное спасибо, их поддержка очень сильно повлияла на нас», — приводит слова Гулявцева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Амур» проиграл «Нефтехимику» и потерял шансы на плей-офф