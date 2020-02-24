Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Флорида» обменяла Трочека в «Каролину» на Хаулу, Валльмарка и двух проспектов

«Флорида» обменяла Трочека в «Каролину» на Хаулу, Валльмарка и двух проспектов
Хоккей / НХЛ 0

Перед закрытием трансферного окна в НХЛ совершена очередная сделка. «Флорида Пантерз» обменял центрфорварда Винсента Трочека в «Каролину Харрикейнз». Взамен «пантеры» получат Эрика Хаулу, Лукаса Валльмарка, Чейза Приски и Ээту Луостаринена. Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман в «Твиттере».

Трочек отыграл за «Флориду» в нынешнем сезоне 55 матчей, в которых набрал 36 (10+26) очков, заработал 33 минуты штрафа при показателе полезности "-3".

Хаула сыграл за «Харрикейнз» 41 матч в нынешнем регулярном чемпионате, в его активе 22 (12+10) очка. Он заработал 20 штрафных минут при показатели полезности "+1". Валльмарк за 60 игр в текущем сезоне набрал 23 (11+12) очка.

Чемпион мира 2019 года Луостаринен был выбран «ураганами» на драфте НХЛ—2017 во втором раунде под общим 42-м номером.

Закрытие трансферного окна в НХЛ. Наместников перешёл в «Колорадо»! LIVE
Все подробности дедлайна и рассказ о сделках с участием россиян.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020