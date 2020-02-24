«Флорида» обменяла Трочека в «Каролину» на Хаулу, Валльмарка и двух проспектов

Перед закрытием трансферного окна в НХЛ совершена очередная сделка. «Флорида Пантерз» обменял центрфорварда Винсента Трочека в «Каролину Харрикейнз». Взамен «пантеры» получат Эрика Хаулу, Лукаса Валльмарка, Чейза Приски и Ээту Луостаринена. Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман в «Твиттере».
Трочек отыграл за «Флориду» в нынешнем сезоне 55 матчей, в которых набрал 36 (10+26) очков, заработал 33 минуты штрафа при показателе полезности "-3".
Хаула сыграл за «Харрикейнз» 41 матч в нынешнем регулярном чемпионате, в его активе 22 (12+10) очка. Он заработал 20 штрафных минут при показатели полезности "+1". Валльмарк за 60 игр в текущем сезоне набрал 23 (11+12) очка.
Чемпион мира 2019 года Луостаринен был выбран «ураганами» на драфте НХЛ—2017 во втором раунде под общим 42-м номером.
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