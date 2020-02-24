Уилсон — о переходе Марло в «Питтсбург»: он заслужил шанс побороться за Кубок Стэнли

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон отреагировал на обмен нападающего Патрика Марло в «Питтсбург Пингвинз» на право выбора в третьем раунде драфта.

«У нас оказался неудачный сезон. Но Марло заслужил шанс побороться за Кубок Стэнли. Мы рады помочь ему в этом. Желаем Патрику удачи», — цитирует Уилсона аккаунт «Сан-Хосе» в «Твиттере».

В этом сезоне Марло стал первым игроком в истории «Сан-Хосе», набравшим 1100 очков за клуб.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Марло провёл за «Шаркс» 58 матчей, в них он набрал 20 (10+10) очков, заработал 12 минут штрафа при показателе полезности «-5».

Марло был выбран в первом раунде драфта-1997 под общим вторым номером «Сан-Хосе», в котором выступал на протяжении 19 сезонов подряд. В сезоне-2015/2016 Патрик набрал 1000-е очко и вместе с «Сан-Хосе» впервые добрался до финала Кубка Стэнли, где «Шаркс» уступили в шести матчах «Питтсбург Пингвинз».

После 19 сезонов и 1493 матчей в составе «акул» 2 июля 2017 года 37-летний Марло подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мейпл Лифс» на общую сумму $ 18,75 млн. Летом 2019 года Патрик покинул «Торонто» и вернулся в родной клуб.