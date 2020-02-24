Георгиев: от новостей о контракте с Крайдером вырастают крылья
Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал заключение семилетнего контракта с нападающим Крисом Крайдером.
«Я думаю, что от новостей о контракте Криса вырастают крылья. Это означает, что он верит в эту команду. Крис — огромная часть всего процесса», — приводит слова Георгиева клубный обозреватель Дэн Розен.
По новому контракту годовой оклад Крайдера будет составлять $ 6,5 млн. В нынешнем сезоне 28-летний форвард сыграл за «Рейнджерс» в 60 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он забросил 24 шайбы и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «+12». Американский нападающий защищает цвета «синерубашечников» на протяжении всей карьеры в НХЛ.
Президент «Рейнджерс» — о новом контракте с Крайдером: мы сделали это вместе
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