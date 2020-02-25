Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сибирь» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Вегас» объявил о продлении контракта с защитником Холденом на сумму $ 1,7 млн

«Вегас» объявил о продлении контракта с защитником Холденом на сумму $ 1,7 млн
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с канадским защитником Ником Холденом.

32-летний защитник подписал соглашение сроком на два года на общую сумму в $ 1,7 млн.

В текущем сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забросил 5 шайб и отдал 6 результативных передач, заработав показатель полезности «0».

Ранее он выступал за такие клубы как «Коламбус Блю Джекетс», «Колорадо Эвеланш», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Всего за карьеру он провёл 489 матчей, в которых набрал 138 (44+94) очков при показателе полезности «+14».

«Вегас» выменял Казинса из «Монреаля»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020