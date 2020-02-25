«Вегас» объявил о продлении контракта с защитником Холденом на сумму $ 1,7 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с канадским защитником Ником Холденом.
32-летний защитник подписал соглашение сроком на два года на общую сумму в $ 1,7 млн.
В текущем сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забросил 5 шайб и отдал 6 результативных передач, заработав показатель полезности «0».
Ранее он выступал за такие клубы как «Коламбус Блю Джекетс», «Колорадо Эвеланш», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Всего за карьеру он провёл 489 матчей, в которых набрал 138 (44+94) очков при показателе полезности «+14».
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