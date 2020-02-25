«Вашингтон» подготовил место для Ковальчука в раздевалке

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» представил место в раздевалке 36-летнего российского нападающего Ильи Ковальчука, который в дедлайн был обменян из «Монреаль Канадиенс».

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

«Завтра должно быть весело», — с такой подписью «Вашингтон» опубликовал фото в «твиттере».

Ранее стало известно, что Российский нападающий Илья Ковальчук, который был выменян в «Вашингтон Кэпиталз» из «Монреаль Канадиенс» на право выбора в третьем раунде драфта, будет играть за новый клуб под 17-м номером.



Ковальчук стал пятым россиянином в составе «Кэпиталз». Сейчас за столичную команду выступают Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.