Бержевен: Ковальчук хочет попробовать выиграть Кубок Стэнли в этом году

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен рассказал об обмене 36-летнего российского нападающего Ильи Ковальчука в «Вашингтон Кэпиталз».

«Ковальчук хочет иметь шансы выиграть Кубок Стэнли в этом году. Его выбор состоял в том, чтобы поехать в «Вашингтон». Мы работали вместе и заключили сделку, которая была полезна, как для игрока, так и для нашей организации. Обмен Ковальчука в клуб, который ему бы не понравился, не входила в мои планы. Я пытался сделать то, что было правильно для нашего клуба», — приводит слова Бержевена официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Монреаль» будет платить половину заработной платы Ковальчука, которая составляет $ 700 тыс. В результате обмена канадский клуб получил право выбора в третьем раунде драфта.



В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 9 (3+6) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.