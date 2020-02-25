Клубы НХЛ установили новый рекорд по количеству сделок в дедлайн

Клубы Национальной хоккейной лиги установили новый рекорд по количеству проведённых сделок в последний день окна переходов, сообщает NHL Republic в «Твиттере».

В дедлайн 2020 года клубы совершили 32 сделки с участием 55 игроков. 32 транзакции – являются самым наибольшим количеством сделок с момента появления торговой деятельности в лиге с сезона-1979/1980. Предыдущий рекорд – 31 обмен, был установлен в последний день переходов сезона-2009/2010.



Главными сделками с участием россиян в дедлайн стал переход Ильи Ковальчука из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталз» в обмен на 3-й раунд драфта 2020 года и переход Владислава Наместникова из «Оттава Сенаторз» в «Колорадо Эвеланш» за 4-й раунд драфта 2020 года.



Самой громкой сделкой всей лиги стало подписание 7-летнего соглашения Криса Крайдера с «Нью-Йорк Рейнджерс» на сумму в $ 45,5 млн.



Все подробности последнего дня работы трансферного окна в НХЛ доступны на «Чемпионате».