Ковалёв подсчитал, сколько километров пролетел с «Куньлунем» в этом сезоне
Тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв опубликовал пост в «Инстаграме», посвящённый завершению сезона для китайской команды.
«Это был мой второй сезон работы в «Куньлунь Ред Стар», который базируется в Китае и играет в Континентальной хоккейной лиги. В течение семи месяцев я следил за поездками нашей команды и вот, что получилось в конце.
Время в полёте: 218 часов 35 минут
Дистанция в милях: 86 232
Дистанция в километрах: 138 789
Это хоккей», — завершив пост Ковалёв, сопроводив последнюю фразу смайлами, отражающими улыбку.
Вчера, 24 февраля. команда Курта Фрейзера проиграла в Новосибирске рижскому «Динамо» (1:2) и потеряла шансы на выход в плей-офф. Китайский клуб завершил регулярный чемпионат с 60 очками, набранными в 62 матчах.
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