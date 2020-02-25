Ковалёв подсчитал, сколько километров пролетел с «Куньлунем» в этом сезоне

Тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв опубликовал пост в «Инстаграме», посвящённый завершению сезона для китайской команды.

«Это был мой второй сезон работы в «Куньлунь Ред Стар», который базируется в Китае и играет в Континентальной хоккейной лиги. В течение семи месяцев я следил за поездками нашей команды и вот, что получилось в конце.

Время в полёте: 218 часов 35 минут

Дистанция в милях: 86 232

Дистанция в километрах: 138 789

Это хоккей», — завершив пост Ковалёв, сопроводив последнюю фразу смайлами, отражающими улыбку.

Вчера, 24 февраля. команда Курта Фрейзера проиграла в Новосибирске рижскому «Динамо» (1:2) и потеряла шансы на выход в плей-офф. Китайский клуб завершил регулярный чемпионат с 60 очками, набранными в 62 матчах.