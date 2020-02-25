Лундквист: Крайдер — уникальный игрок. Определённо хорошая новость о его контракте

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал заключение семилетнего контракта с нападающим Крисом Крайдером.

«Он уникальный игрок, которого трудно заменить, поэтому я думаю, что решение сохранить Крайдера в команде является правильным. У него отличный сезон. Я думаю, что сейчас он прогрессирует и становится ещё более сильным игроком, более стабильным и настоящим лидером, который нужен в раздевалке. Это определённо хорошая новость о его контракте для всех», — цитирует Лундквиста пресс-служба НХЛ.

По новому контракту годовой оклад Крайдера будет составлять $ 6,5 млн. В нынешнем сезоне 28-летний форвард сыграл за «Рейнджерс» в 60 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он забросил 24 шайбы и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «+12». Американский нападающий защищает цвета «синерубашечников» на протяжении всей карьеры в НХЛ.